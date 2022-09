007, Idris Elba chiude la porta a James Bond? L'attore: 'Non è un mio obiettivo'

Come ben sapete, da tempo il nome di Idris Elba viene accostato a quello di James Bond. Dopo l'uscita di scena di Daniel Craig, infatti, si è ancora alla ricerca del nuovo attore che andrà a vestire i panni di 007 in futuro.

Ma durante la sua ultima apparizione nel podcast "The Shop", insieme a Drew Barrymore e Kyrie Irving, l'attore sembra aver messo una volta per tutte la parola fine alla questione. "Non è un obiettivo della mia carriera", le parole di Elba. "Sai, non credo che interpretare Bond soddisferà alcuni dei miei obiettivi personali".

Elba ha proseguito: “Soddisferebbe sicuramente la volontà di una nazione. Non mentirò, vado in ogni angolo del mondo e parlo con culture diverse, dicono sempre "Bond" e mi legano a quel nome. Va oltre le mie possibilità. Sai, non è una questione di, dovrei, lo farò, lo farò. È ciò che è dettato dalla volontà della nazione a volte."

L'attore, che oggi compie 50 anni e che nel caso diventerebbe il primo James Bond di colore della storia, ha continuato: "Non sono quel ragazzo, ma secondo tutti potrei esserlo", ha aggiunto. "Ma lasciate che vi ponga una domanda, ragazzi: se siete d'accordo sul fatto che dovrei interpretarlo, potete chiedervi il perché? Vi affascina l'idea che potrei diventare il primo uomo di colore a interpretare il personaggio?"

Oltre ad Elba, anche Cavill e Hardy sono stati accostati al ruolo di 007. Ma per voi chi sarà alla fine il nuovo James Bond? Fatecelo sapere nei commenti.