007: Hugh Jackman confessa di essere stato vicino al ruolo in passato!

Mentre continuano le ricerche del candidato perfetto per il ruolo di 007, l'amato Hugh Jackman, che come tutti sapete tornerà a vestire i panni di Wolverine in Deadpool 3, ha rilasciato delle nuove interessanti dichiarazioni riguardanti proprio l'agente segreto più famoso del mondo.

Durante la sua ultima intervista con IndieWire, l'attore ha infatti parlato di un curioso periodo della sua carriera. Dopo aver portato sul grande schermo in più di un occasione l'iconico supereroe Marvel, riscuotendo un grandissimo successo, Jackman è stato sommerso da una marea di offerte di lavoro e, tra queste, c'era anche quella riguardante James Bond.

"Non volevo fare le stesse cose", ha rivelato Jackman. "Sai, il ruolo della star d'azione. Voglio dire, era un archetipo comune di molti film americani. Erano tutte versioni di ragazzi eroici che si ritrovavano in situazioni difficili. Ero tipo, ' Uh, no. Questo è un problema.'" Continuando, Jackman ha poi parlato delle richieste avanzate dal team di EON Productions, che era alla ricerca del nuovo 007 post Pierce Brosnan, presumibilmente per Casino Royale: "Gli ho dato un'occhiata. 'Ma fare Bond e Wolverine insieme significava non poter fare nient'altro.' Chiaramente trovo più interessante interpretare persone che escono fuori dagli schemi".

E voi avreste visto bene la star degli X-Men nei panni di James Bond? Ditecelo qui sotto nei commenti! Intanto, vi ricordiamo che Tom Holland è stato tagliato fuori per il ruolo di 007.