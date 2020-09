007, da Honey Rider a Madeleine Swann: tutte le Bond girl sopravvissute ai loro film

I film di 007 sono spesso risultati fatali per le Bond girl: sono un bel po' i film della saga in cui abbiamo visto la partner di turno del nostro James Bond rimetterci le penne in un modo o nell'altro, ma qualcuna è riuscita fortunatamente a farla franca. Chi sono, dunque, quelle rimaste in vita?

Fortunatamente la lista è piuttosto folta: prima in assoluto fu quella che ormai è una vera leggenda, la Bond girl per antonomasia Honey Rider interpretata da una strepitosa Ursula Andress, a cui fanno seguito sempre negli anni '60 Tatiana Romanova (Daniela Bianchi), Pussy Galore (Honor Blackman), Domino Derval (Claudine Auger), Kissy Suzuki (Mie Hama) e Ruby Barlett (la recentemente scomparsa Diana Rigg).

Nel decennio successivo fu Tiffany Case (Jill St. John) ad uscire indenne da Una Cascata di Diamanti: a lei seguirono Solitaire (Jane Seymour), Mary Goodnight (Britt Ekland), Anya Amasova (Barbara Bach) e Holly Goodhead (Lois Chiles). L'elenco prosegue dunque con Melina Havelock (Carole Bouquet), Octavia Charlotte Smith (Maud Adams), Domino Petachi (Kim Basinger), Stacey Sutton (Tanya Roberts), Kara Milovy (Maryam d'Abo) e Pam Bouvier (Carey Lowell).

Ci avviciniamo dunque ai giorni nostri: il 1995 è l'anno di Nataliya Simonova (Izabella Scorupco), dopodiché troviamo Wai Ling (Michelle Yeoh), Christmas Jones (Denise Richards) e Giacina 'Jinx' Johnson (Halle Berry). Il nostro Bond interpretato da Daniel Craig, invece, è fortunatamente risultato non fatale per Camille Montes (Olga Kurylenko), Eve Moneypenny (Naomie Harris) e Madeleine Swann (Lea Seydoux).

Un bilancio tutto sommato positivo, non trovate? Voi, intanto, fateci sapere nei commenti quale di questi strepitosi personaggi femminili avete preferito nel corso di mezzo secolo di 007! Per il post-No Time to Die, invece, Henry Cavill si candida come nuovo James Bond; i bookmaker, dal canto loro, sembrano puntare su Tom Hardy come nuovo 007.