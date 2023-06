007, Henry Cavill non interpretò James Bond per un soffio: 'Era troppo giovane'

Ora che la "fine di Daniel Craig come James Bond è stata decisa, Martin Campbell, regista di Casino Royale, ha svelato quale attore avrebbe dovuto interpretare inizialmente il celebre agente segreto: Henry Cavill.

"Sembrava fantastico durante l'audizione" ha ricordato Campbell. "La sua recitazione è stata eccezionale. Se Daniel non fosse esistito, Henry sarebbe stato un Bond eccellente. Aveva un aspetto fantastico, oltre a essere in perfetta forma fisica. Molto affascinante, molto curato. All'epoca sembrava soltanto un po' troppo giovane". Nel 2023, l'attore ha compiuto 40 anni – tre anni più di Craig entrò nel franchise. "Henry ha 40 anni, quindi quando avrà finito il terzo ne avrà 50, dopodiché a ogni nuovo capitolo passeranno altri due, tre anni per Bond".

Inoltre, il regista ha ricordato il provino "estremamente democratico". Infatti, "ti siedi attorno a un tavolo, con otto o nove persone. Eravamo io, i produttori, il direttore del casting e tutti gli altri. A quel punto procedi attraverso le otto persone e alzi la mano mentre parli di ciascuna di esse, così, alla fine, tutti devono essere unanimi nella loro decisione".

A breve rivedremo l'attore nella terza stagione di The Witcher, in arrivo nell'estate 2023. Purtroppo, però, la sua uscita dalla saga è più imminente del previsto: Henry Cavill dice addio ai fan con un'anteprima di The Wichet 3. Tra i suoi altri progetti – soprattutto cinematografici – spiccano invece Stardust, Immortals, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League e Mission: Impossibile - Fallout.

