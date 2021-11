007, Henry Cavill diventa James Bond in una nuova fan-art

I fan di 007 non hanno ancora fatto in tempo a riprendersi dalle emozioni riservateci da No Time to Die che già è tempo di guardare avanti: il mondo del cinema non si ferma e, nonostante gli occhi siano ancora lucidi per l'emozionante addio a Daniel Craig, c'è già da tentare di indovinare il nome giusto per il prosieguo del franchise.

Mentre qualcuno ipotizza un Idris Elba nel ruolo di villain per il prossimo film di 007 (la star di The Suicide Squad fa parte dell'elenco dei papabili al ruolo di nuovo Bond), dunque, a tornare in auge è uno dei nomi più quotati per dar vita alla nuova versione dell'agente segreto più amato del mondo, vale a dire quello di Henry Cavill.

La star di Man of Steel e The Witcher è stata additata sin dal primo momento come uno dei volti più indicati per succedere all'amatissimo Daniel Craig: tra una speculazione e l'altra, dunque, una nuova fan-art ci ha mostrato proprio l'ormai ex-Clark Kent dello SnyderVerse nei panni dell'iconico agente segreto di Sua Maestà.

Cosa ne dite? Vedreste bene Henry Cavill come protagonista dei prossimi film del franchise? Diteci la vostra nei commenti! Tornando al presente, intanto, No Time to Die ha superato F9, diventando ufficialmente il maggior successo del 2021.