007, Henry Cavill: 'Io come nuovo James Bond? Sarebbe divertente parlarne'

Henry Cavill è davvero l'uomo del momento: dopo l'abbandono di The Witcher e il ritorno nei panni di Superman, la star di Mission: Impossible: Fallout è finita letteralmente sulle prime pagine di ogni testata specializzata che si rispetti nel giro di pochi istanti. Perché, dunque, non dare alla stampa un altro motivo valido per parlare di lui?

Nonostante Idris Elba resti forse il nome più forte per il ruolo, infatti, Cavill viene spesso tirato in ballo quando si parla dell'attore che dovrà raccogliere la pesantissima eredità di Daniel Craig nei panni di James Bond: ma cosa ne pensa il nostro Geralt Di Rivia? Sarebbe pronto ad un colloquio con la produzione o preferirebbe tirarsi indietro?

"Sì, sono piuttosto impegnato al momento. Amo quei ragazzi, Barbara [Broccoli] e Mike [G. Wilson]. Che io sia o meno stato considerato per il ruolo non so dirlo, ma sicuramente sarebbe divertente poterne parlare. In caso contrario sono curioso di vedere semplicemente cosa faranno, perché penso che siano fantastici" sono state le parole di Cavill al riguardo.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere il Superman del DC Universe misurarsi con un ruolo così iconico? Quali sono le vostre preferenze? Fatecelo sapere nei commenti! Delle nuove fan-art, intanto, hanno immaginato tutti i vecchi James Bond come personaggi di GTA.