007, George Lazenby vuole Liam Hemsworth: 'Ha l'esperienza giusta'

I giochi per il nuovo James Bond sono ancora aperti: nessun nome è stato ancora fatto per sostituire finalmente l'indimenticabile Daniel Craig, ma i fan non hanno certo aspettato il finale di No Time to Die per iniziare a sbizzarrirsi in tal senso. Tra questi c'è anche qualcuno che merita eccome di avere voce in capitolo: George Lazenby.

Mentre sembra sempre più concreta la pista Aaron-Taylor Johnson come nuovo James Bond, infatti, a prendere la parola è proprio l'unico 007 "mordi e fuggi" della storia: Lazenby, come sicuramente ricorderete, diede infatti volto al celebre agente segreto soltanto in occasione del sesto film della saga, Agente 007 - Al Servizio Segreto di Sua Maestà.

Secondo Lazenby, dunque, il nome su cui Warner Bros. dovrebbe puntare per i prossimi film su James Bond è quello di Liam Hemsworth: "Ha l'esperienza giusta per reggere il peso di tutta quell'attenzione mediatica" ha detto l'ex-007 del suo giovane collega, che forte dei suoi 32 anni potrebbe, nella visione di Lazenby, "portare avanti la saga di Bond per il prossimo decennio, mantenendo sempre il suo aspetto giovanile".

Cosa ne pensate? Vedreste bene il nuovo Geralt Di Rivia come prossimo James Bond? Diteci la vostra nei commenti! Altri rumor, intanto, parlano di Luke Evans come nuovo 007.