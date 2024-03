007, anche un ex James Bond approva la scelta di Aaron Taylor-Johnson!

Secondo le ultime indiscrezioni Aaron Taylor-Johnson avrebbe ricevuto l'offerta ufficiale da parte della produzione di James Bond per diventare il nuovo agente 007 nel prossimo film della longeva saga cinematografica. In attesa di conferme, un ex interprete di 007 ha accolto positivamente la presunta scelta della star di Kick-Ass.

George Lazenby, che interpretò Bond nel film del 1969, Al servizio segreto di Sua Maestà, ha dichiarato di essere favorevole alla scelta, secondo quanto riporta TMZ, perché Taylor-Johnson sarebbe in grado di sostenere gli stunt richiesti e conquistare tutte coloro che amano un uomo elegante in smoking.

L'attore ha consigliato al giovane collega di essere fedele a se stesso e reinventare il ruolo per adattarlo a lui.

Nel caso venisse confermato Aaron Taylor-Johnson in James Bond, la star di Animali notturni erediterà il ruolo da Daniel Craig, che ha interpretato il personaggio da Casino Royale nel 2006 a No Time to Die nel 2021.

Il ruolo di James Bond è nato al cinema nel 1962 con Sean Connery nel film Licenza di uccidere; l'attore scozzese avrebbe partecipato anche nei successivi quattro film. Altri attori che hanno interpretato Bond, con alterne fortune nel corso dei decenni, sono Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan prima dell'avvento di Craig.

