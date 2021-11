007, Dwayne Johnson confessa:'Mi piacerebbe essere il nuovo James Bond'

La star di Red Notice, Dwayne Johnson, ha svelato un aneddoto che riguarda suo nonno e la saga di James Bond. Johnson ha raccontato che il nonno, il wrestler samoano Peter Maivia, aveva partecipato con un piccolo ruolo in un film della saga, Agente 007 - Si vive solo due volte, con Sean Connery, svelando un suo desiderio.

"Sì, mio nonno era un cattivo di Bond in Si vive solo due volte con Sean Connery" ha raccontato Johnson in un'intervista video a Esquire "Ed è stato bello, molto molto bello. E mi piacerebbe seguire le sue orme ed essere il prossimo Bond. Non voglio essere un cattivo. Devo essere Bond". Dwayne Johnson è protagonista del nuovo successo Netflix: per saperne di più leggete la nostra recensione di Red Notice.



Chissà se dalle parti della produzione della saga saranno arrivate queste dichiarazioni di Dwayne Johnson, che sembra molto determinato ad ereditare il ruolo ricoperto fino a No Time To Die da Daniel Craig.

Sinora il nome di Johnson non era ancora circolato tra i papabili al ruolo iconico dell'Agente 007.



Dopo l'uscita posticipata di No Time To Die i fan stanno già pensando al futuro della saga e ovviamente sui social da tempo si discute su chi potrebbe essere il nome del nuovo James Bond.

Ecco la sinossi ufficiale di No Time To Die:"Dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter gli chiede aiuto".



Su Everyeye trovate la nostra recensione di No Time To Die.