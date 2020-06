007, tutti i dettagli sul terzo film mai realizzato con Timothy Dalton

007 - Vendetta privata ha firmato la seconda e ultima apparizione di Timothy Dalton nei panni di James Bond, e mentre molti pensano il cambio di interprete sia stato causato dal flop al box office, in realtà l'attore aveva in programma di apparire in un terzo capitolo poi accantonato per motivi esterni alla produzione.

Intitolato "Property of a Lady", il film fu annunciato al Festival di Cannes del 1990 e avrebbe dovuto iniziare le riprese nello stesso anno. Tuttavia, alcuni problemi legali dello studio hanno causato un lungo ritardo nella produzione che ha portato Dalton ad annunciare il suo ritiro nel 1994, un anno dopo la scadenza del suo contratto iniziale, lasciando così spazio al debutto di Pierce Brosnan con GoldenEye (1995).

La sceneggiatura del terzo film con protagonista Dalton, scritta da Michael G. Wilson e Alfonse Ruggiero, avrebbe visto l'agente doppio zero alle prese con l'attacco di una centrale nucleare in Scozia che minacciava di scatenare la Terza Guerra Mondiale (idea poi riutilizzata in parte per GoldenEye). Inoltre, Bond si sarebbe scontrato con un'altra spia della sezione 00, Denholm Crisp, che lo colpisce alle spalle dopo essere stato suo mentore.

Se siete impazienti di rivedere Bond al cinema, vi ricordiamo che No Time To Die è stato rinviato a novembre 2020. Proprio in questi giorni, Daniel Craig ha anticipato che si tratterà di un'esperienza tutta nuova per la saga di 007.