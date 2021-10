007, Denis Villeneuve sicuro: 'Vorrei tanto dirigere un film di James Bond'

A Denis Villeneuve non spaventa certo l'idea di mettere le mani su franchise rischiosi: il regista di Arrival si è già cimentato con pezzi da novanta come Blade Runner e Dune, per cui perché non fare un pensierino anche ad uno dei prossimi film di 007? La domanda è stata posta proprio all'autore di Sicario, che non si è certo tirato indietro.

Mentre Cary Fukunaga si dice già pronto ad un nuovo James Bond dopo No Time to Die, infatti, Denis Villeneuve non si nasconde e propone la sua candidatura: "Francamente, la risposta sarebbe un enorme sì" sono state le parole con cui il regista ha risposto a chi gli chiedeva se si sentisse pronto a dirigere un nuovo capitolo della saga di 007.

"Mi piacerebbe moltissimo girare un film di James Bond. È un personaggio che ho seguito sin dalla mia infanzia. Sono davvero affezionatissimo a Bond. Sarebbe davvero una bella sfida prenderne le redini e tentare di farne un reboot dopo quanto fatto da Daniel [Craig]. Ciò che Daniel ha fatto con Bond è stato unico, forte ed onestamente ineguagliabile. È il James Bond definitivo. Non vedo l'ora di vedere il film di Cary. Sono uno dei più grandi fan di Bond" ha poi proseguito Villeneuve.

Vi piacerebbe un film di James Bond diretto dal regista di Dune? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Daniel Craig ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood.