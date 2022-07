007, Daniel Kaluuya dice no al ruolo di James Bond: 'Ma vorrei fare un cattivo'

Continua senza sosta e con non pochi dubbi lungo il cammino, la ricerca di un nuovo volto che possa interpretare James Bond nei prossimi 007 dopo l'addio di Daniel Craig. Si parla di una rivoluzione totale del personaggio: sicuramente non una donna, forse un attore afro. E a domanda, Daniel Kaluuya di Nope risponde chiaramente.

La storica produttrice Barbara Broccoli, dietro all’interno arco di film con Daniel Craig, ce lo sta dicendo in tutti i modi: il recasting di 007 è un inferno. Trovare un volto capace di vestire i panni di James Bond per un intero nuovo ciclo, magari per quattro o cinque futuri blockbuster inseriti in una saga semplicemente immortale, non è cosa facile. Molti nomi si sono fatti nel corso dei mesi e ovviamente il campo è ristretto, come da tradizione, al solo panorama attoriale britannico, comunque molto ricco ma che lascia meno scelta rispetto a quello d’oltreoceano. Il nome su cui scommettono praticamente tutti ormai, dopo un breve fancasting per Tom Hardy, è quello di Idris Elba come prossimo James Bond.

Ma se parliamo di attori afrobritannici, il panorama non si limita a Elba, come dimostra la domanda posta a Daniel Kaluuya da Yahoo Entertainment durante un intervista per la promozione del suo prossimo film in arrivo, l’horror sci fi di Jordan Peele Nope. Alla domanda se interpreterebbe o meno il nuovo Bond, nel momento in cui gli fosse richiesto, la nuova promessa della recitazione e vincitore l’anno scoro dell’Oscar al Miglior Attore Non Protagonista per Judas and the Black Messiah, ha risposto: “Molto semplicemente: non so se mi piacerebbe guardare una mia versione di James Bond. È una cosa mia, completamente mia. Ma ho questa cosa che mi fa dire: 'No, non vorrei guardarlo'. Ma mi ci vedrei bene nel ruolo di un cattivo invece. Quello lo farei e lo guarderei. Penso che sarebbe molto divertente”.

Il film che riporta Kaluuya fra le braccia del regista che più l’ha lanciato con Scappa – Get Out viene descritto da Universal come "una rivisitazione del classico film estivo, un nuovo incubo pop e un’epopea horror espansiva". Spiega invece Jordan Peele: "I mostri migliori e più spaventosi del mondo sono gli esseri umani e ciò di cui siamo capaci soprattutto quando ci riuniamo. Ho lavorato su queste premesse e su questi diversi demoni sociali, questi mostri innatamente umani che sono intrecciati nel tessuto di come pensiamo e come interagiamo. E ognuno dei miei film parlerà di uno diverso di questi demoni sociali". E voi? Ce lo vedreste bene Kaluuya nei panni di Bond? E di un cattivo invece? Ditecelo nei commenti!