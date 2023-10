007, Daniel Craig svela la 'tradizione' del provino: 'Non cambia dagli anni '60'

Nel momento in cui Daniel Craig è arrivato nel franchise di 007, la saga è stata protagonista di una rinascita e di una modernizzazione che, dopo anni, era sembrata più che necessaria. Per riuscire ad ottenere il ruolo, però, pare che l'attore sia stato sottoposto ad un provino un pò "antiquato".

All'epoca dei casting di Casinò Royale Craig fu messo in dubbio a causa della sua bellezza non tradizionale. I precedenti Bond, infatti, erano sempre stati tradizionalmente belli e, in alcuni casi, eccessivamente impomatati. Quello di Craig risulta, invece, molto più burbero e rozzo di quanto moltissimi avevano preventivato. Secondo quanto raccontato dall'attore, nonostante le modernizzazioni di cui il personaggio è stato protagonista, l'iter di audizione è identico a quello che fu utilizzato negli anni '60 per scegliere Sean Connery.

Anche se ogni attore che ha vestito i panni di Bond ne ha dato una interpretazione differente, il modo in cui veniva scelti è sempre stato lo stesso. L'audizione, secondo il racconto di Craig, sarebbe replicare una scena di Dalla Russia con amore, nel quale Bond, subito dopo essere uscito dal bagno con un asciugamano, inforca la sua pistola incontrando gli occhi di una affascinante sconosciuta stesa sul suo letto. "È una tradizione, a quanto pare. Perché? Non ho ancora saputo nulla da Barbara" ha raccontato, svelando di aver chiesto alla produttrice storica, Barbara Broccoli, il motivo di questa scelta.

