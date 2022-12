007, Daniel Craig sui rumor su Aaron Taylor-Johnson: 'E' solo molta fuffa'

Lo scorso Novembre i media erano impazziti dopo i rumor sulla scelta del giovane attore Aaron Taylor-Johnson come successore ufficiale di Craig in 007. La notizia non è stata ancora confermata, e le speculazioni ancora in corso. Intanto Craig ha commentato i rumors su Aaron.

Durante un'intervista di Josh Horowitz a Daniel Craig, l'attore ha parlato dei rumor circolati sulla scelta di Aaron Taylor-Johnson come suo successore: "Non ci faccio molta attenzione. E' solo molta fuffa. Non navigo sull'Internet, non ho un account social o come si chiama... è così".

L'attore dunque non si mostra molta attenzione nei confronti del suo futuro erede al trono. D'altronde, tempo fa gli è stato domandato se avesse delle preferenze di scelta sul prossimo James Bond, e Craig ha dichiarato: "non è un mio problema".

Le teorie sono ancora moltissime e non è ancora chiaro chi sarà il successore ufficiale. I fan hanno però delle coordinate sulla scelta, come quella della restrizione d'età per il prossimo 007, criterio che ha tagliato fuori moltissimi pretendenti al trono, come ad esempio Tom Holland. Molti fan erano convinti sulla scelta di Idris Elba, ma in questo caso ogni teoria sembra essere quasi definitivamente morta, viste le posizioni dello stesso attore al riguardo.