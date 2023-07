007, Christopher Nolan alla regia del nuovo James Bond? 'Sarebbe un privilegio'

Christopher Nolan non dirigerà mai più altri film di supereroi in futuro, ma che dire della sua nota passione per James Bond e la saga di 007?

Nel corso del famoso podcast Happy Sad Confused, il conduttore Josh Horowitz, ha rivelato al regista di Oppenheimer - ospite della puntata - di aver scommesso con un amico 20 dollari Happy Sad Confused che il prossimo regista di James Bond sarebbe stato un certo Christopher Nolan. L'autore, dopo una sana risata, ha replicato: "Adoro quei film. L'influenza che hanno avuto sulla mia filmografia è imbarazzantemente evidente, e sarebbe inutile negarla. Posso dire che sarebbe un incredibile privilegio poter realizzare un film di James Bond. Allo stesso tempo, però, quando accetti di lavorare con un personaggio di questa caratura, sai già che ti troverai a lavorare anche con un determinato numero di vincoli. Io ci sono già passato con la saga di Batman: si tratta di una grossa responsabilità."

Più avanti nel corso dell'intervista, Nolan si è perfino spinto a commentare il casting del prossimo James Bond, affermando che una delle sue condizioni per dirigere il film sarebbe quella di prendere parte al processo decisionale per l'attore protagonista: "Nessun regista vorrebbe affrontare la lavorazione di un film senza essere completamente impegnato in tutto il processo creativo."

Resta da veder cosa ne pensano i produttori del franchise Barbara Broccoli e Michael G. Wilson...