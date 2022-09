007: chi sarà il prossimo James Bond dopo le ultime dichiarazioni?

Da quando Daniel Craig ha salutato uno dei migliori James Bond della storia, ci si è interrogati fin da subito su chi avrebbe potuto rimpiazzarlo. I nomi più quotati erano quelli di Idris Elba, Henry Cavill e Tom Hardy. Ma ora sembra essere cambiato molto in casa 007 e la lista di nomi si restringe.

La scelta del prossimo James Bond corrisponde a una vera e propria opera di identikit. E le volontà di Barbara Broccoli, che da anni detiene il controllo degli adattamenti dalle opere di Fleming, sono molto chiare. Inizialmente si pensava al subentro di una donna, ma la Broccoli ha dichiarato con fermezza che questo andrebbe contro ciò che il personaggio rappresenta. Ovviamente la premessa è che l’attore deve essere necessariamente britannico, come da tradizione. Ciò non toglie, cosa su cui anzi si scommetteva particolarmente che non potesse essere afrodiscendente. E fra i tanti Idris Elba sembrava già scelto, soprattutto perché un fan favourite.

Purtroppo un recente rapporto del corrispondente britannico di intrattenimento Ross King, tutt’oggi non ancora smentito, ha alzato un polverone nel momento in cui ha depennato dalla lista tutti gli attori sopra i quarant’anni. Secondo King, in casa 007 si cerca un Bond sulla trentina, capace di sostenere almeno tre film prima di compiere 40 anni. Questo taglia fuori i nomi più quotati – Henry Cavill (39 anni), Tom Hardy (44 anni) e ovviamente Idris Elba (49 anni) – ma anche gran parte delle seconde scelte: Damian Lewis di Homeland (51 anni), Tom Hiddleston di Loki (41 anni) e Matt Boomer di White Collar (44 anni).

Rimane però una cinquina interessante. Molti si dicono piuttosto sicuri sul giovanissimo Tom Holland (26 anni) ma per ora il ragazzo sembra piuttosto impegnato e non ha davvero saputo dimostrare alle nuove saghe cui ha preso parte, al di fuori del suo ottimo Spider-Man, di saper apportare quel tocco di eleganza necessario invece a 007. Dal canto suo, Taron Egerton (32 anni) ha già preso parte a Kingsman e giocarsi un volto associato perlopiù alla parodia di James Bond potrebbe essere un rischio.

Infine Richard Madden (36 anni) che come Bond sarebbe perfetto non fosse che a malapena riuscirebbe a vedersi un film distribuito prima di compiere i 40. Rimangono il coetaneo di Egerton, Aaron Taylor-Johnson (32 anni) spuntato di recente come nome, Joseph Quinn di Stranger Things (29 anni) spinto soprattutto dai fan della serie, ma soprattutto Regé-Jean Page di Bridgerton (34), che rispetterebbe anche la volontà di scommettere su un Bond non caucasico. Nel frattempo si candidano per il ruolo di villain sia Boyd Holbrook di The Sandman che Daniel Kaluuya protagonista di Nope.