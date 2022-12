007, Charlie Cox confessa: 'Non sono interessato ad essere James Bond'

Il fancast di 007 sta colpendo tutti, compreso il Diavolo di Hell's Kitchen. Alcuni recentissimi rumor avrebbero visto Charlie Cox interessato al ruolo dell'agente segreto al servizio di sua maestà. L'attore ha smentito la cosa, discutendo anche di cosa gli piacerebbe vedere sul grande schermo.

"Il mio 'prurito' Bond è stato soddisfatto da Treason (serie tv Netflix) e Daredevil" ha fatto sapere l'attore definendosi non interessato a raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Daniel Craig con No Time To Die. "Interpretare un supereroe non è tanto diverso dal vestire i panni di Bond" ha chiarito, associando le due cose a causa dell'incredibile impegno fisico che porta il dover lavorare in franchise di questo tipo.



Mentre Jamie Dornan risponde ai rumor su 007, la lista di possibili candidati continua ad arricchirsi comprendendo nomi che vanno da Aaron Taylor Johnson (che al momento sembra essere il primo tra le scelte dei Broccoli) fino ad arrivare a Regé-Jean Page. Insomma il gruppo è particolarmente competitivo. Nonostante le restrizioni sull’età del futuro 007, Charlie Cox ha parlato del personaggio e cosa gli piacerebbe vedere. "Penso che dovrebbero fare qualcosa di diverso (..). Sarebbe davvero un buon momento e un'opportunità per farlo" ha detto parlando della possibilità di poter vedere per la prima volta un attore non caucasico ad interpretare il ruolo del celebre agente segreto.



Cox non è il primo a parlare di questo tema. La questione era già stata affrontata qualche tempo fa quando, per la prima volta, sul social era infiammata una discussione riguardo la possibilità di avere un 007 donna o di colore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!