007, questo celebre attore ha le idee chiare: 'Voglio essere il prossimo James Bond'

Come noto 007: No Time To Die, oltre ad essere il venticinquesimo episodio ufficiale della saga cinematografica basata sulla celebre spia creata da Ian Fleming, sarà anche il quinto e ultimo appuntamento con Daniel Craig, che dopo questo capitolo andrà ufficialmente in pensione dall'MI6.

In una recente intervista Sam Heughan, che perse il ruolo di 007 per Casino Royale proprio a in favore di Craig, L'attore ha fatto il provino per il ruolo di Bond sulla scia dell'uscita di Pierce Brosnan dal franchise nel 2002, in una recente intervista ha dichiarato che, sebbene alla soglia dei 40 anni, si sente ancora abbastanza giovane per interpretare l'iconica spia e ha rivelato che sarebbe più che felice di proporsi ufficialmente:

"Ovviamente è un sogno per ogni attore", ha detto allo show televisivo britannico This Morning. "Ho fatto l'audizione per questo ruolo quando stavano facendo Bond 21, ma alla fine venne scelto Daniel Craig. Penso che all'epoca vennero provinati molti attori del Regno Unito."

Nato nel villaggio di Balmaclellan, nel sud-ovest della Scozia, Heughan ha sottolineato che il suo background lo rende un contendente forte per la parte: "Chi non vorrebbe vedere un altro Bond scozzese?" ha detto la star di Outlander, riferendosi chiaramente al grande Sean Connery, primo storico attore a vestire i panni di Bond a partire dal 1962 con il celebre 007 Licenza di Uccidere.

Ricordiamo che all'epoca di Casino Royale vennero presi in considerazione anche Henry Cavill e Goran Visnjic, mentre oggi fra i nomi di punta per sostituire Craig citiamo James Norton, Idris Elba, Tom Hiddleston e Richard Madden.

