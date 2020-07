007, Cary Fukunaga: 'Io abbonato alle pandemie, il mio primo film uscì durante la suina!'

Dopo aver assicurato i fan che il 007 No Time To Die non ha subito modifiche durante il lockdown, il regista Cary Fukunaga ha parlato di un'inquietante coincidenza che apparentemente lega il suo cinema al destino del mondo.

Stiamo sdrammatizzando, chiaramente, ma come lo stesso Fukunaga ha notato il suo primo film, l'acclamato dramma messicano Sin Nombre, uscì nel bel mezzo della pandemia suina che colpì nel 2009.

"Il mio primo film, Sin Nombre, è uscito durante l'influenza suina ed è uscito nei cinema in Messico proprio quando il presidente del Messico disse: 'Non andate al cinema'", ha ricordato Fukunaga a Empire in una nuova intervista. "Quindi ho avuto una sorta di trauma da quell'esperienza, e mentre seguivo le notizie quest'anno, quasi ogni giorno chiedevo[ai produttori: 'Insomma, ragazzi, qual è il piano? Perché secondo me questa situazione non si fermerà'."

E Fukunaga ci aveva visto lungo, dato che 007 No Time To Die è stato rinviato da aprile a novembre prossimo. "Non credo che qualcuno avrebbe potuto prevedere in che modo e per quanto tempo il mondo si sarebbe fermato completamente, ma ero sicuro che almeno i cinema ne avrebbero risentito perché il pubblico non sarebbe andato in sala."

