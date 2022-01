007, Barbara Broccoli su Idris Elba: 'Ne abbiamo sempre parlato'

La questione dell'eredità di Daniel Craig è sempre aperta: ad oggi non è ancora chiaro chi sarà a vestire i panni di James Bond dopo lo straordinario lavoro svolto dalla star britannica da Casino Royale a No Time to Die, ma la certezza è che il nome di Idris Elba continui a far parte della cerchia dei più quotati.

Mentre i fan si chiedono quando uscirà il nuovo film di 007, dunque, ad intervenire sulla questione è stata proprio la produttrice Barbara Broccoli, che ha confermato di aver sempre pensato a Idris Elba come possibile erede di Daniel Craig nel ruolo dell'agente segreto di Sua Maestà.

"Beh, tutti conosciamo Idris, siamo suoi amici e lui è un magnifico attore. Il suo nome è sempre saltato fuori nelle nostre conversazioni, ma è sempre difficile parlarne quando c'è già qualcuno a occupare quel posto. Quindi abbiamo tutti deciso che non ne avremmo parlato finché No Time to Die non avesse concluso il suo percorso e finché Daniel sarebbe stato in grado di proseguire, abbiamo tutti beneficiato dello straordinario lavoro di Daniel" sono state le parole della produttrice.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe Idris Elba come nuovo James Bond? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di No Time to Die.