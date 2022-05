007, Barbara Broccoli sul nuovo attore: 'Non è una semplice scelta di casting'

Accettare il ruolo di un personaggio iconico come James Bond è già di per sé al tempo stesso un sogno e un'enorme responsabilità che non tutti gli attori sarebbero capaci di sostenere, ancor più se si tratta di succedere a un vero e proprio totem come Daniel Craig: per la produzione, insomma, trovare un nuovo 007 sarà impresa tutt'altro che facile.

La conferma di quanto diciamo arriva ancora una volta per bocca di Barbara Broccoli, la produttrice dell'intero ciclo di Craig attualmente impegnata nell'estenuante ricerca di un nuovo James Bond: mentre il regista di King Richard torna a sponsorizzare Idris Elba per il ruolo, infatti, Broccoli ammette che la situazione è ancora in là dal risolversi.

"È una grossa decisione. Non si tratta di una semplice scelta di casting. Si tratta di ripensare completamente la direzione che vogliamo prendere. Oggi sono qui soltanto per celebrare uno dei più grandi attori del mondo, Daniel Craig" sono state le parole di Broccoli a Variety. Tutto ancora in alto mare, insomma, e le sorprese non sono certo escluse: lo stesso Craig, ricordiamo, fu accolto in maniera tutt'altro che entusiasta dai fan all'epoca dell'annuncio.

E voi, chi vedreste bene nei panni del nuovo James Bond? Il quotatissimo Idris Elba o altri? Diteci la vostra nei commenti! Tom Holland, intanto, è tornato a parlare della sua idea scartata per un film di 007.