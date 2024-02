007, Austin Butler vuole ancora essere il primo James Bond americano?

Da Elvis al recente Dune: Parte 2, passando per l'acclamata serie tv di Steven Spielberg e Tom Hanks Masters of the Air, l'attore Austin Butler ha già legato il suo nome ad alcuni titoli piuttosto significativi, ma il ruolo di James Bond potrebbe essere alla sua portata?

Come noto, storicamente la parte di 007 è stata assegnata solo ad attori inglesi, con la sola eccezione rappresentata da Pierce Brosnan, irlandese naturalizzato statunitense, cosa che però inizialmente non fu presa bene dai fan storici della saga. Tendenzialmente la regola generale del casting dei produttori del franchise è ristretta agli attori britannici, ma qualche anno fa Austin Butler dichiarò in una video intervista a Vogue di voler diventare il primo James Bond americano.

Quel filmato è stata riproposto alla star di Dune: Parte 2 dal presentatore Jimmy Fellon durante l'ultima puntata del The Tonight Show, e colpito dall'imbarazzo suscitato dal rivedere la sua versione più giovane Austin Butler ha detto: "È pazzesco, ma cosa diavolo avevo in mente? La verità è che sono cresciuto amando James Bond, ma no, 007 deve essere britannico".

Austin Butler interpreta Feyd-Rautha Harkonnen in Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, ora al cinema nelle sale italiane. Per quanto riguarda il futuro della saga di James Bond, la produttrice Barbara Broccoli ha recentemente frenato gli entusiasmi dichiarando che per il momento non ci sono ancora novità da comunicare.

