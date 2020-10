007, all'asta il bikini di Ursula Andress in Licenza di uccidere: vale 500.000 dollari

Mentre il nuovo capitolo della saga di James Bond, No Time to Die, è stato nuovamente rinviato, nel 2022 ricorrerà il 60° anniversario del primo film del franchise, Agente 007 - Licenza di uccidere (titolo originale Dr. No). Per celebrare la ricorrenza, un'idea potrebbe essere quella di aggiudicarsi l'iconico bikini indossato da Ursula Andress.

Il prezioso cimelio, per chi fosse interessato, verrà messo all'asta a Los Angeles il prossimo 12 novembre, ma come prevedibile non è certo un acquisto per tutte le tasche: secondo Reuters, infatti, il suo valore può tranquillamente raggiungere i 500.000 dollari.

"È considerato il bikini più famoso del mondo" ha spiegato Brian Chanes, responsabile delle acquisizioni presso la casa d'aste Profiles in History. "È una delle scene più memorabili dell'intera saga di James Bond. Ha aiutato i bikini a diventare più mainstream e ha dato il via all'intero fenomeno delle Bond girl."

Per chi non avesse mai visto Agente 007 - Licenza di uccidere, la scena in questione vede Ursula Andress, che interpreta la cercatrice di conchiglie Honey Ryder coinvolta nella missione per sconfiggere il Dottor No, emergere dall'acqua indossando il celebre bikini color avorio, con una fibbia d'oro e un fodero per un coltello sul fianco sinistro.

Ursula Andress aveva già venduto il bikini nel 2001 in un'asta a Londra, incassando "appena" 45.000 dollari. Il ricco collezionista che ne diventerà il nuovo proprietario, stavolta, dovrà sborsare molto di più.

