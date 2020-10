007, arriva il libro sulla storia definitiva delle super auto di James Bond

Nel mentre dell'attesa per l'arrivo di No Time To Die diretto da Cary Fukunaga, 25° capitolo delle missioni cinematografiche di 007, l'account Twitter ufficiale di James Bond ha rivelato la prossima uscita di Bond Cars: The Definitive History, che come suggerisce il titolo è dedicato alle super auto della Spia al servizio di sua Maestà.

Il tomo ha una copertina splendida ed elegante ed è impreziosito all'interno da approfondimenti mirati tanto sulle auto dei vari interpreti di 007, da Sean Connery a Daniel Craig, quanto sull'utilizzo fattone all'interno dei tanti film della saga. È anche ricco di immagini di repertorio, il che è un bell'incentivo per i fan più sfegatati della Spia inglese.



Vi ricordiamo che 007 No Time To Die sarà l'ultimo capitolo della saga con protagonista Daniel Craig, che passerà il testimone dopo il suo lungo ciclo di film iniziato con Casino Royal e proseguito con Quantum of Solace, Skyfall e Spectre in un periodo durato quasi quindici anni. Insieme a lui per l'anticipatissimo gran finale anche vecchi amici e tanti volti nuovi: il cast all-star è infatti impreziosito dai ritorni di Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw e Jeffrey Wright, che saranno affiancati dai nuovi arrivati Rami Malek, Ana de Armas.



No Time To Die diretto da Cary Fukunaga uscirà nelle sale italiane il 2 aprile 2021, ulteriormente posticipato a causa dell'emergenza Pandemica globale.