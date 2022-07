007, addio a Monty Norman: lo storico compositore della saga è morto a 94 anni

Monty Norman, storico compositore del franchise di James Bond e compositore dell'amato tema musicale del personaggio, è morto all'età di 94 anni a seguito di una malattia. La sua famiglia ha confermato la notizia della sua morte alla BBC.

Nato a Londra il 4 aprile 1928 e figlio di immigrati lettoni, Norman fu costretto a evacuare la città durante la seconda guerra mondiale. Dopo aver prestato servizio nella Royal Air Force, intraprese la sua carriera nella musica. Lavorò per la prima volta come interprete, cantando con molti importanti gruppi musicali di big band ed infine condivise il palco con altri comici e musicisti di alto livello del suo tempo.

Negli anni '50, Norman passò dall'esecuzione alla composizione. Ha scritto testi per una varietà di musical di successo del West End, tra cui "Make Me an Offer" ed "Expresso Bongo", e ha anche scritto canzoni per vari artisti di registrazione tra cui Bob Hope e Count Basie.

Ma il suo più grande successo arrivò nel 1962, quando gli fu commissionato di comporre la musica per un nuovo film di spionaggio intitolato “Agente 007 - Licenza di uccidere". Il film di Terence Young è stato il primo adattamento dei romanzi di James Bond di Ian Fleming, con Sean Connery nei panni dell'agente segreto che diventerà in poco tempo un'icona. Sessant'anni e sette attori dopo, il successo del franchise è ancora enorme e i produttori sono attualmente al lavoro per scegliere un ottavo attore per interpretare 007, che secondo i rumor potrebbe essere Idris Elba.

Per quanto riguarda il prossimo film di James Bond, sappiamo che il 26esimo film sarà una reinvenzione di 007.