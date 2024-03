007, Aaron Taylor-Johnson è il volto giusto per il nuovo James Bond?

Lo scoop è arrivato dal magazine britannico The Sun, secondo cui Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond. In attesa di conferme o smentite, proviamo allora a ragionare sulla scelta, chiedendoci se Aaron Taylor-Johnson è il volto giusto per il nuovo 007.

Nato a High Wycombe, nella contea del Buckinghamshire, Aaron Taylor-Johnson ha già il "pedigree" british giusto per diventare il nuovo agente 007, almeno dal punto di vista delle origini.

Classe 1990, età perfetta se si vuole svecchiare la saga e puntare su un giovane James Bond, magari alle sue prime armi appena ottenuta la licenza di uccidere.

Aaron Taylor-Johnson poi è un volto già molto noto al grande pubblico, soprattutto per il cinema action e più muscolare. Dopotutto l'abbiamo visto in Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron, Le Belve, Tenet e Bullet Train, perciò da quel punto di vista ha già il curriculum giusto per interpretare la spia più famosa al mondo.

Diciamo quindi che sulla carta ha tutte le caselle corrette per fare James Bond, assieme a un fascino innegabile che è sempre cruciale quando si vuole interpretare uno 007.

E voi invece che ne pensate? Vorreste lui come nuovo James Bond? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco le parole di Jonathan Pryce su Aaron Taylor-Johnson come 007.

Su Lady Oscar Parte 1- (3 Bd) è uno dei più venduti di oggi.