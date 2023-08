007, Aaron Taylor Johnson rompe il silenzio sui rumor: sarà lui il prossimo James Bond?

Secondo le ultime indiscrezioni il prossimo 007 James Bond sarà interpretato da Aaron Taylor Johnson, star di Avengers: Age of Ultron che presto tornerà nell'universo Marvel nei panni di Kraven il Cacciatore, ma che cosa ne pensa il diretto interessato?

In una nuova intervista registrata prima dell'inizio dello sciopero degli attori SAG e pubblicata in queste ore sulle pagine della rivista Esquire, Aaron Taylor Johnson ha rotto il silenzio sui rumor che lo vogliono come prossimo James Bond protagonista dell'atteso reboot della saga dopo il successo di critica e pubblico di No time to die: l'attore, però, come prevedibile non si è voluto sbottonare sulla questione, mantenendo l'assoluto riserbo sia un senso che nell'altro: "Ho passato gli ultimi due anni della mia vita a realizzare Kraven. Quindi al momento voglio godermi tutto il duro lavoro che abbiamo fatto per onorare questo personaggio e portarlo sul grande schermo con un film di cui vado molto fiero. La mia attitudine è di concentrarmi esclusivamente sul presente e sulle cose che posso toccare con mano, sulle cose che ho di fronte a me in questo momento."

Risposta evasiva di chi la sa più lunga di quanto può far sapere? All'inizio di quest'anno, è stato riferito che Aaron Taylor Johnson aveva incontrato i produttori di James Bond Barbara Broccoli e Michael G Wilson, e successivamente l'attore Taron Egerton si era chiamato fuori dalla corsa al nuovo 007 affermando che i creatori avevano 'già trovato l'attore giusto'.

Il prossimo film di James Bond non ha ancora una data d'uscita né un regista associato, continuate a seguirci per tutti i futuri aggiornamenti.