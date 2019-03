'Vendica i caduti': ecco i character poster di Avengers: Endgame

Mentre cerchiamo di capire l'effettiva durata di Avengers: Endgame, i Marvel Studios stanno diffondendo sul web una serie di character poster dalla pellicola più attesa dell'anno dai fan dei fumetti.

Tramite i loro attori e le pagine ufficiali della Marvel, lo studio sta diramando in rete questa serie di character poster con una tagline piuttosto accattivante: "Vendica i caduti". E' chiaro, infatti, che nel nuovo film dei fratelli Russo gli eroi sopravvissuti dovranno cercare di far tornare le cose alla situazione di prima, scontrandosi con Thanos (Josh Brolin) e cercando, per l'appunto, di vendicare tutti i caduti in Avengers: Infinity War.

In questa serie di character poster - che trovate qui sotto - vedete tutti gli eroi sopravvissuti e che saranno protagonisti di questa attesa pellicola in uscita da noi il prossimo 24 aprile, e tra questi ritroviamo anche volti piuttosto interessanti come il Wong di Benedict Wong.

Ma non solo i supereroi sopravvissuti che si scontreranno con il Titano Pazzo in Avengers: Endgame. Qui sotto vedrete anche i character poster dei "caduti", per l'appunto, diffusi dalla Marvel con un suggestivo bianco e nero.

Noi vi riportiamo tutti i character poster direttamente qui sotto, aggiornando la notizia di tanto in tanto (dunque aggiornate la news) non appena saranno disponibili tutti.