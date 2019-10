"Una sorta di niente" nella nuova clip ufficiale di Dowton Abbey - Il Film

La Universal Pictrues ha pubblicato una nuova clip ufficiale in italiano dell'attesissimo Downton Abbey - Il Film, sequel cinematografico dell'amatissima serie britannica in costume scritto dallo stimato Julian Fellowes (creatore della serie) e diretto da Michael Engler. La clip si intitola "Una sorta di niente".

In Downton Abbey - Il Film torneranno più o meno tutti i protagonisti, a partire dall'adorata Maggie Smith nei panni della matriarca Violet Crawley, Contessa Madre di Grantham, fino a Hugh Boneville in quelli di Robert Crawley ed Elizabeth McGovern in quelli di Cora Crawley. La storia, come già detto, riprenderà esattamente da dove si era interrotta nella sesta e ultima stagione, ma dal trailer si intuisce come uno degli aspetti più importanti del film sarà la visita dei Regnanti britannici alla tenuta di Downton Abbey, che creerà scompiglio e festosità tra le mura della gigantesca magione.



Nel cast di Downton Abbey troveremo anche Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle e Michelle Dockery, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 24 ottobre.



Quanto attendente Downton Abbey - Il film? Siete tra coloro che sentono la mancanza di una delle serie in costume più amate della storia del piccolo schermo?



Il film sarà presentato in questi giorni in anteprima nazionale alla Festa del cinema di Roma, esattamente il prossimo 19 ottobre, a cinque giorni dall'uscita nelle sale.