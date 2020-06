'This Smells Like My Orgasm': in arrivo la nuova provocante candela di Gwyneth Paltrow

Dopo lo sconcertante successo della candela Smells like my Vagina, Gwyneth Paltrow torna con una nuova profumazione "a tema" che non poteva avere altro nome che "This Smells Like My Orgasm".

La nuova essenza è stata presentata dalla stessa attrice poche ore fa al The Tonight Show starring Jimmy Fallon e potete visionarla in dettaglio su Goop. Sullo stesso sito la candela è già preordinabile al prezzo di $75, proprio come la precedente creazione, e chissà che il sold out in sole 24 ore di Smells like my Vagina della Pepper Potts di Iron Man non si ripeta nuovamente.

Ecco la descrizione ufficiale della candela, che si prospetta decisamente fuori dal comune:

"La degna erede della prima fragranza (sapete benissimo di quale stiamo parlando) è questa speciale miscela aromatizzata a pompelmo aspro, neroli e bacche di ribes nero mescolate con tè Gunpower ed essenza di rose della Turchia, unite per creare un'esplosione di profumo sexy, sorprendente e senza pari".

Com'è ormai noto, la Paltrow non è nuova a comportamenti decisamente eccentrici, come quando consigliò vibratori all'inizio della quarantena, ma tra alti e bassi della sua vita professionale e lavorativa trova sempre il tempo per la famiglia e gli affetti, tra cui la giovane figlia Apple che ha appena festeggiato il suo sedicesimo compleanno.