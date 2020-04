'Thanos apparirà ne Gli Eterni': le nuove dichiarazioni di Jim Starlin

Parlando con ComicBook per una recente intervista promozionale, il fumettista Jim Starlin ha dichiarato che Thanos, iconico villain del Marvel Cinematic Universe visto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, tornerà anche ne Gli Eterni.

Il doppio film dei fratelli Russo non è stato solo la conclusione di oltre dieci anni di narrazione, ma anche la letterale fine di Thanos, col grande villain che è stato spazzato via da Iron Man alla fine di Endgame. Tuttavia, il co-creatore di Thanos, il fumettista Jim Starlin, che ha anche avuto un cameo nell'ultimo film della saga (lo potete vedere nella scena degli "emotivamente-a-pezzi anonimi" con Steve Rogers all'inizio del primo atto) crede che il personaggio tornerà sicuramente nel Marvel Cinematic Universe, e che lo farà nell'imminente Gli Eterni.

Starlin ha dichiarato: "Bene, capisco che la storia non è completamente finita. Lo hanno già annunciato. Credo che un giovane Thanos apparirà ne Gli Eterni. Ricordo di averlo letto da qualche parte." Il fumettista ha anche elaborato il suo ragionamento, affermando: "Hanno fatto un sacco di soldi con questo ragazzo. Quindi non penso che lo ritireranno molto presto. I personaggi dei fumetti tendono ad avere una durata estesa che supera quella degli attori che ci lavorano. Mi aspetto di vedere molto di più di Thanos in futuro".

Senza dubbio Gli Eterni è il film ideale per mostrare nuovamente Thanos prima degli eventi di Infinity War-Endgame, dato che come noto il progetto, che segue la quotidianità di una razza aliena immortale, coprirà un lasso di tempo di milioni di anni: Thanos è probabilmente una delle più grandi minacce dell'universo, quindi ha senso che gli Eterni lo abbiano tenuto sotto controllo di quando in quando, senza contare che lui stesso è figlio di due Eterni, e negli anni è diventato il più forte (e il più spietato) fra loro.

