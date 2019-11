'Siamo senz'altro delusi' dagli incassi dei film Fox, afferma la Disney

L'uscita di Le Mans '66 - La grande sfida arriva in un momento critico per la Fox. Da quando lo studio è stato acquisito dalla Disney, lo scorso marzo, quasi tutti i film 20th Century Fox hanno deluso al botteghino, a cominciare da X-Men: Dark Phoenix, che ha incassato appena 65 milioni di dollari.

Anche Stuber e The art of racing in the rain (in italiano Attravero i miei occhi) sono andati al di sotto delle aspettative, e lo stesso Ad Astra è fermo a 50 milioni di dollari. C'è quindi di che essere preoccupati in casa Disney. Intervistato da Variety, il direttore creativo e co-presidente dei Walt Disney Studios Alan Horn non ha nascosto la sua delusione, ma ha anche aggiunto che queste battute d'arresto non pregiudicheranno il futuro di altri film targati Fox.

"Naturalmente è stato deludente" ha dichiarato Horn. "C'è un detto che recita: il corvo non ha un buon sapore ma è un nutrimento. Siamo rimasti delusi dal rendimento di quei film. Non ne sapevamo nulla, non li vedevamo. Prima dell'acquisizione non ci era permesso vederli, interagire con loro, dare consigli su cosa fare o non fare. Dipendeva completamente da loro."

Il co-presidente Disney ha poi precisato: "Ma è il cinema. Non voglio essere critico, alcuni di questi film mi sono piaciuti. The art of racing in the rain mi è piaciuto. È competitivo, è più impegnativo che mai. Ci sono buoni film che ti fanno perdere soldi e film non così buoni che fanno ottimi incassi, non si può mai sapere."

Un primo posto al box office per Le Mans '66 potrebbe rilanciare le ambizioni Fox, mentre il nuovo film Disney Frozen 2 è stato promosso con riserva dalla critica americana.