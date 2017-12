[RUMOR] La Disney è pronta al flop per Solo: A Star Wars Story

Mentre Star Wars: Gli Ultimi Jedi è ancora nelle sale cinematografiche, macinando incassi su incassi nonostante parte dei fan non lo abbia apprezzato, arrivano i primi rumor - negativi - sul prossimo film della saga, lo spin-off

Solo: A Star Wars Story, incentrato sulle avventure di un giovane Han Solo e del suo fidato Chewbacca, non ha avuto vita facile. Ricorderete che i registi originali, Phil Lord & Chris Miller, sono stati licenziati dopo svariate settimane di riprese per "divergenze creative" con la stessa Lucasfilm, sostituiti in corsa da Ron Howard che, stando alle voci di corridoio, avrebbe dovuto rigirare quasi la totalità della pellicola. E non solo: sono stati tanti i rumor che hanno colpito la produzione in questi mesi, tra cui uno che indicava le problematiche relative alla pessima recitazione dell'attore protagonista, Alden Ehrenreich.

Adesso ne spunta fuori un altro, lanciato da Screen Geek e, ovviamente, tutt'altro che confermato (dunque prendetelo con le pinze). Secondo il sito, "una fonte vicinissima alla produzione" gli executives della Walt Disney Pictures sarebbero preoccupati - e non poco - dalla riuscita del film stand-alone in arrivo a maggio 2018. "Disney si aspetta il flop da Solo" spiega il sito "Erano già preoccupati del film prima dell'uscita de Gli Ultimi Jedi e di tutta la controversia legata alla pellicola, adesso ne hanno decretato il flop prematuro e sicuro. L'attore principale, Alden Ehrenreich, non sa recitare, e avevano un coach per i dialoghi sul set per gestire al meglio le sue scene. In cima a tutto questo, c'è la sceneggiatura definita impossibile da girare. Sarà un enorme flop".

Ovviamente, ripetiamo, prendete questo rumor per quel che è. Attendiamo ulteriori aggiornamenti a riguardo.