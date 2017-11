[RUMOR] Joss Whedon non dirigerà più il film su Batgirl?

Qualche mese fa,ha annunciato di star lavorando alla sceneggiatura di, una sorta di spin-off disviluppato dalla Warner Bros. per l'Universo Cinematografico della DC Comics, con l'intenzione di dirigerlo.

Ora il sito SuperBroMovies - di certo non una fonte attendibilissima, per il momento - spiega che Whedon non dovrebbe più dirigere Batgirl per lo studio. Secondo il sito web, la Warner ha deciso di non procedere con Whedon alla regia dello spin-off per via di potenziali notizie che riguarderebbero la sua vita privata che, in questi tempi storici, potrebbero trapelare in rete (sua moglie, quest'estate, ha pubblicato una lunga lettera che ha fatto chiudere il fansite del regista).

C'è da dire, inoltre, che la Warner potrebbe non essere soddisfatta nemmeno del suo lavoro su Justice League che, nonostante le sue pesanti modifiche, non sta andando come sperato al box-office.

Ovviamente vi terremo aggiornati riguardo possibili conferme o eventuali smentite.