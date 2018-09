'Richard Says Goodbye', nuovo film con Johnny Depp, acquistato da Saban e DirectTV

Richard Says Goodbye, il nuovo dramma con protagonista la superstar Johnny Depp, nelle scorse ore è stato acquistato per $3 milioni dalla Saban Entertaiment in associazione con DirectTV.

Le due compagnie si sono assicurate i diritti di distribuzione del film per il mercato nord-americano nel corso del Toronto Film Festival, che si sta svolgendo in questi giorni. Si tratta del terzo acquisto per la Saban Entertaiment nel giro di pochi giorni, dopo Romans, con protagonista Orlando Bloom, e A Vigilante di Sarah Daggar-Nickson, con protagonista Olivia Wilde, anche questo comprato in collaborazione con DirecTV.

In Richard Says Goodbye, Johnny Depp interpreta il protagonista Richard, un professore universitario a cui viene sottoposta una diagnosi che cambia per sempre la sua vita. Deciderà quindi di lanciare al vento tutte le sue finzioni e le sue convenzioni e di vivere la sua vita nel modo più audace e libero possibile. Lui fuma, beve, fa sesso e insulta chiunque lo infastidisca.

Il cast comprende anche Zoey Deutch e Rosemarie DeWitt. Il film è stato proiettato a Toronto il 6 settembre, il giorno di apertura del Toronto Film Festival, ma non faceva parte della scaletta ufficiale del festival. Wayne Roberts ha diretto l'opera partendo da una sua sceneggiatura originale.

Il progetto è stato annunciato lo scorso anno al Festival di Cannes con IM Global di Stuart Ford a finanziarlo interamente. Tra i produttori anche Brian Kavanaugh-Jones (Loving) e Greg Shapiro, capo della produzione di IM Global, i cui crediti comprendono Zero Dark Thirty e The Hurt Locker.

Richard Says Goodbye è uno dei prossimi progetti in cui comparirà Depp, oltre a City of Lies, London Fields e ovviamente Animali Fantastici 2.