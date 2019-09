'Quintana è tornato': ecco a voi il poster italiano di Jesus Rolls di e con John Turturro

È grazie alla Europictures che possiamo mostrarvi il primo e ricercato poster ufficiale dell'annunciato e atteso Jesus Rolls, sequel / spin-off dell'amatissimo e imitato Il Grande Lebowski dei fratelli Coen scritto, diretto e interpretato da John Turturro, storico volto del rivale del personaggi del Drugo.

Il poster non mostra molto ma è incentrato sull'iconica mano di Jesus Quintana, grande giocatore di bowling con il pallino della sfida e la vittoria a tutti i costi, provocatorio e per questo irresistibile. Ha tutti i connotati dei personaggi eccentrici, curiosi e magnetici di Turturro, tanto che lo stesso autore non ha saputo resistere alla tentazione di tornare a scriverlo e interpretarlo in un film a lui interamente dedicato, che si discosterà comunque dalla storia e dalle situazioni tipicamente coeniane per scendere a patti con lo stile del regista e sceneggiatore.



Jesus Rolls vede nel cast anche Bobby Cannavale, John Hamm, Adurey Tautou, Susan Sarandon e Pete Davidson. È un film dedicato agli ultimi, ai perdigiorno, ai vagabondi caricaturali, eccessivi e intriganti abitanti dei bassifondi metropolitani. Sulla storia si sa ancora molto poco, ma forse a breve uscirà un trailer che ci spiegherà meglio le dinamiche del progetto.



Jesus Rolls uscirà in Italia il prossimo 17 ottobre.