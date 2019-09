"Non me ne vado, c***o!", annuncia Tom Holland dopo l'accordo su Spider-Man

I fan della Marvel e di Peter Parker possono tirare un sospiro di sollievo: Disney e Sony hanno finalmente trovato un accordo e la saga di Spider-Man all'interno del MCU può dunque continuare. Tom Holland, l'interprete di Spidey, ha celebrato a modo suo la notizia sui social.

Prendendo in prestito una battuta di Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street, infatti, Holland ha postato su Instagram una scena tratta dal celebre film di Martin Scorsese, in cui l'attore, nei panni di Jordan Belfort, annuncia urlando al microfono: "Non me ne vado, c***o! Lo show continua!", provocando il boato entusiasta dei colleghi.

E in effetti possiamo immaginare una reazione abbastanza simile da parte di Tom Holland, considerando quanto ci tenesse al ruolo e in generale al franchise.

Se alcuni utenti inizialmente non hanno capito il senso del post, negli ultimi minuti la notizia dell'accordo su Spider-Man sta facendo il giro del mondo e i fan stanno esprimendo nei commenti la propria soddisfazione.

"Questo è il miglior post che abbia mai visto su Instagram" dice ad esempio @patholtfilm.

"Vamos!!!" gli fa eco @_caarlo.

@traciann_weheeler scrive: "Porca miseria, questo significa che Tom Holland e Spider-Man resteranno nel MCU!"

Tra i commenti c'è anche quello dell'attrice Zendaya, collega di Holland sul set di Spider-Man: Far From Home, che ha lasciato una serie di emoji sorridenti.

Sarà contento dell'accordo anche Kevin Smith, che nei giorni scorsi aveva dichiarato che uno Spider-Man fuori dal MCU sarebbe una delusione.