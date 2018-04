'Noi siamo Venom!': trailer e poster italiani per Venom, con Tom Hardy

Questa mattina vi abbiamo mostrato il primo full trailer ufficiale di Venom, adattamento cinematografico del noto antieroe dei fumetti della Marvel. La storica nemesi di Spider-Man è stata portata sul grande schermo in un film direttamente dalla Sony Pictures.

E dopo la versione originale, la Sony Pictures Italia ha diramato sul web anche la versione doppiata in italiano della pellicola: lo trovate comodamente all'interno di questa notizia. Qui sotto, invece, c'è anche un poster ufficiale del film. In Venom, Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom".

Nel cast anche Jenny Slate, Scott Haze, Reid Scott, Sope Aluko, Scott Deckert e Woody Harrelson; Michelle Williams interpreta Ann Weying, fidanzata di Eddie Brock e noto avvocato dei fumetti.

La pellicola è scollegata dal resto del Marvel Cinematic Universe ma, secondo i produttori, potrebbe essere collegata a Spider-Man: Homecoming. Infatti, secondo voci di corridoio, è previsto un cameo di Tom Holland nei panni di Spider-Man.

Venom debutterà nei cinema italiani il 4 ottobre.