'Miriam Leone stordita dalla quarantena: 'In che fase siamo?'

La quarantena sta duramente provando tutti gli italiani: per quanto le cose da fare difficilmente manchino, passare settimane completamente chiusi in casa non è esattamente il massimo della vita ed è più che comprensibile che dopo un po' ci si cominci a sentire disorientati, proprio come sta accadendo a Miriam Leone.

La star di 1992, 1993 e 1994 non manca mai di aggiornare piuttosto di frequente i suoi fan sulle sue attività giornaliere, ma ovviamente con l'isolamento in corso non è che ci sia poi così tanto da dire: le giornate scorrono via abbastanza monotone tra attività mediamente ripetitive.

Il tutto si traduce in una sensazione di straniamento che è davvero difficile da mandar via, com'è possibile vedere dall'ultimo post della povera Miriam: l'attrice appare in faccia alquanto confusa e, con l'espressione interrogativa di chi si chiede cosa stia facendo nella vita, chiede ai suoi fan "Che anno e che fase è?" concludendo con l'hashtag #forzaecoraggio.

D'altronde, chi non si trova in questa condizione? Il continuo parlare di fase 1, fase 2 e fase 3 unito alla vita da quarantena avrà sicuramente mandato in confusione un bel po' di gente, speriamo ancora per poco! Recentemente, intanto, proprio Miriam Leone ha mandato in tilt Instagram con una sua foto.