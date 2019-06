'Mi ha toccato otto volte': spuntano messaggi privati che incriminano Kevin Spacey

A quanto pare, nelle scorse ore sarebbero spuntati dei messaggi privati piuttosto piccanti che comprometterebbero la già di per sé difficile posizione di Kevin Spacey, come sappiamo accusato di molestie sessuali qualche mese fa.

Si tratterebbe di una vera e propria "cronaca live" dell'accaduto, con il presunto molestato che attraverso il proprio cellulare avrebbe raccontato alla sua ragazza ciò che stava accadendo nel momento in cui Kevin Spacey, in un bar nei pressi di Boston, lo aggredì sessualmente.

Vi presentiamo il testo qui sotto, avvertendovi che si tratta di particolari piuttosto forti:

"Mi sta girando attorno qui al bar, ha preso il mio numero e mi ha chiesto di uscire. Credo che Spacey sia gay"

"Stai scherzando? Cosa?! Sembra proprio che ci stia provando con te" [risponde la fidanzata]

"Mi ha preso in mano il c...o tipo otto volte. Gli ho detto che ho una fidanzata".

"Ma cosa c...o sta succedendo? [emojis] Divertiti ma non troppo, se capisci cosa intendo [emoji]".

"Oddio mi sta toccando le parti basse nei pantaloni. Aiuto. È gay. Mi sta prendendo un altro drink. Aiutami. Ne ho presi moltissimi. Sono ubriaco. Aiuto. Molly. Ha preso in mano il mio pene. Kevin Spacey è gay. Veramente, aiuto. Adesso faccio una foto. Ho gli autografi e una storia pazzesca. Aiuto".

Gli avvocati continuano a difendere l'attore sostenendo che questi sms diano una visione univoca della storia in quanto assolutamente non completi. Secondo loro i messaggi sarebbero stati pubblicati solo in parte, con alcune parti cancellate del tutto, decontestualizzando tutta la situazione. Spacey ha infatti sostenuto che non si è alcun modo trattato di abuso o violenza, ma che il rapporto fu consenziente.

Il processo, lo ricordiamo, inizierà il prossimo autunno.

A dicembre scorso, Kevin Spacey tornò come Frank Underwood per difendersi dalle accuse.