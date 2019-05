"Let's Caboom!" nel final trailer ufficiale dell'atteso Toy Story 4

Toy Story 4 potrebbe essere l'ultimo sequel Pixar per qualche anno, dato che al compagnia starebbe puntando nuovamente tutto su progetti originali, ma in attesa di capire quale sarà il futuro della società, ecco che oggi l'atteso film animato diretto da Josh Cooley si mostra nel bel finale trailer ufficiale.

Nel filmato ci viene presentata ancora più nello specifico la storia del quarto capitolo del franchise, dove vedremo Woody ritrovare il suo amore perduto, Bo Peep, in una missione di salvataggio di un suo amico giocattolo, lo spaventato e confuso Forky. Combattuto infatti dalla sua doppia natura di forchetta e giocattolo, nonché di cucchiaio e forchetta, la curiosa new entry nella compagnia di giocattoli di Bonnie fugge in cerca della sua identità, perdendosi però in un mondo più grande di lui. Woody corre in suo aiuto e Buzz in aiuto di Woody, creando una nuova e completamente inedita avventura.



Tra le new entry del Luna Park al centro del racconto troveremo anche l'eccentrico e divertente Duke Caboom, una sorta di Evel Knievel formato giocattolo doppiato in originale dal grande Keanu Reeves, in questi giorni nelle sale con lo spettacolare John Wick 3 - Parabellum.



Toy Story 4 uscirà nelle sale italiane il prossimo 26 giugno.