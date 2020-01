'Lavorare con la Marvel?': ecco cos'ha risposto il regista di Parasite Bong Joon Ho

A fronte dei sui vent'anni nel mondo del cinema, per Bong Joon Ho questo è sicuramente il periodo più fortunato grazie al suo successo internazionale Parasite, che non i suoi 136 milioni d'incassi lo fa schizzare in cima ai botteghini, posto solitamente occupato dai Marvel Studios, ma cosa ne pensa il regista di una collaborazione con Kevin Feige?

L'idea non sembrerebbe allettare molto il cineasta coreano, il quale ai microfoni di Variety sostiene:

"La Marvel non vorrebbe mai un regista come me. Non mi aspetto nessuna offerta da loro e non penso arriveranno in futuro. Dei loro film mi sono piaciuti quelli di James Gunn e il 'Logan' James Mangold e penso che si siano eccellenti registi in grado di gestire grandi progetti come quelli. L'industria cinematografica sembra complicata, ma penso che sia abbastanza semplice per i registi. È sempre meglio dedicarsi a ciò in cui si è bravi e quindi non credo che io e la Marvel siamo adatti l'uno all'altro: è qualcosa che sento intuitivamente ".

Continua poi: "Mi sono sentito molto più a mio agio con la dimensione di 'Parasite', dove mi sento come se stessi girando film al microscopio, puoi adottare un approccio molto meticoloso e mirato. Ho sentito che è quello il genere che mi si addice ed è questo il sentiero che voglio percorrere. Non credo si tratti di modestia o addirittura paura. Penso che si tratti di fare ciò che mi si addice meglio."

Proprio all'inizio della campagna promozionale di Parasite, Ho aveva dichiarato: "non sopporto le persone che indossano abiti attillati" e che mai avrebbe diretto un film cinecomic: che sia l'inizio di una nuova faida come quella intrapresa da Martin Scorsese? ( a tal proposito, avete letto le ritrattazioni del regista?)

Comunque la si veda, il successo di Parasite è innegabile e passerà alla storia come la prima pellicola sudcoreana a competere per gli Oscar in ben sei categorie, tra cui miglior regista e miglior film.

Se non siete riusciti a vederlo al cinema Parasite tornerà nelle sale italiane in vista degli Academy Awards... Oppure potrete aspettare la serie realizzata in collaborazione con HBO.