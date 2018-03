"La Fine è Vicina" nel nuovo epico spot di Avengers: Infinity War!

Diamo un ulteriore sguardo ad, prima che arrivi qualcosa di nuovo, che ci aspettiamo per la serata, almeno così pare! Lo spot afferma che la "Fine è Vicina" e serve per confermare l'uscita anticipata del film, per il 27 aprile in tutto il mondo.

Entertainment Tonight rilascerà un nuovo "look dal dietro le quinte" di Avengers: Infinity War stasera e, mentre molti fan sperano che preannuncino soprattutto l'uscita di un nuovo trailer per questo atteso film dei Marvel Studios, siamo tutti costretti ad aspettare di conoscere qualche notizia ufficiale. Nel frattempo, è stato rilasciato un altro spot televisivo, date pure un'occhiata.

Sfortunatamente, non ci sono nuovi filmati in questo video, ma possiamo ascoltare un dialogo, non presente nel primo trailer, preannunciare che "La fine è vicina". Non è chiaro quale personaggio lo stia dicendo, ma potrebbe essere Corvus Glaive, uno dei dei facenti parte dell'Ordine Nero di Thanos.

Indipendentemente da questo, si tratta di un inquietante avvertimento...

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.