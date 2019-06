"Il mondo riscoprirà la luccicanza". Il trailer italiano di Doctor Sleep

Warner Bros Italia ha pubblicato sul suo canale YouTube il trailer italiano dell’attesissimo Doctor Sleep, seguito della storia di Danny Torrance raccontata in Shining di Stanley Kubrick. La sceneggiatura è basata sull’omonimo romanzo di Stephen King.

Dopo la pubblicazione del poster ufficiale di Doctor Sleep, il trailer mostra Ewan McGregor nei panni di un Danny Torrance ormai quarantenne, ancora segnato dal trauma vissuto da bambino. Danny entra in contatto con Abra, una ragazzina che ha i suoi stessi poteri extrasensoriali. “Ho conosciuto solo due o tre persone come noi, e sono morte” le dice. “Da ragazzino mi capitavano delle cose. Non so se è magia, io l’ho sempre chiamata luccicanza.”

L’incontro con Abra costringerà Dan a riaprire vecchie ferite e a fare ancora una volta i conti col passato, ma la posta in palio è alta: bisogna fermare Rose the Hat e la sua banda del True Knot, che si nutrono del potere della “luccicanza” delle persone innocenti per conquistare l’immortalità. La didascalia alla fine del trailer recita: “Il mondo riscoprirà la luccicanza”.

Fanno parte del cast anche la giovane Kyliegh Curran nel ruolo di Abra e Rebecca Ferguson (Mission Impossible) nel ruolo di Rose the Hat. Il film sarà diretto da Mike Flanagan e prodotto da Trevor Macy e Jon Berg. I produttori esecutivi saranno Akiva Goldsman e Kevin McCormick, mentre la colonna sonora sarà dei Newton Brothers.

Doctor Sleep arriverà nei cinema il prossimo ottobre.