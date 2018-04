"Il film che nessuno voleva vedere": Jumanji: Benvenuti nella Giungla, Honest Trailer!

"Rocky Player One" verrebbe da dire! Proprio come fanno i ragazzi spassosi del Trailer Onesto di Jumanji: Benvenuti nella Giungla! Il nuovo film di Dwayne Johnson è infatti l'ultimo blockbuster ad aver ottenuto il trattamento Honest Trailer!

Di tutti i film di successo del 2017, forse nessuno era più improbabile che riuscisse bene di questo nuovo Jumanji di Sony. Un reboot del "semi-amato" film degli anni '90 con Robin Williams. a nuova versione ha superato tutte le aspettative, intascando un sorprendente quasi miliardo (945 milioni di dollari) al botteghino globale.

Il nuovo Jumanji è incentrato su un quartetto di ragazzi che vengono catturati in un videogioco, in cui si ritrovano nei panni di avatar adulti. Una volta all'interno del gioco, i bambini devono superare i loro problemi e diventare una squadra. Con la sua sciocca vena action, la storia perlopiù conosciuta e le sue uscite carismatiche, il film si è rivelato un perfetto prodotto d'intrattenimento per le vacanze natalizie, quando è arrivato al primo posto al botteghino, spodestando Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Ora gli Screen Junkies hanno messo gli occhi sull'improbabile successo di Jumanji: Benvenuti nella Giungla, con la loro versione Honest Trailer. Come quasi tutti, l'equipe di Honest Trailer è rimasta colpita dall'enorme successo riscosso da Jumanji, e ha tirato fuori, come sempre un "Onesto" davvero esilarante!

In Jumanji: Benvenuti nella Giungla, quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Quel che scoprono ben presto è che Jumanji non è semplicemente un gioco e dovranno affrontare la più pericolosa avventura della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco per sempre...