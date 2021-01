'Ha graziato anche Thanos': Mark Ruffalo si prende gioco di Trump su Twitter

Si è conclusa ufficialmente l'esperienza di Donald Trump alla Casa Bianca, e con l'Inauguration Day è iniziato il mandato di Joe Biden. Il neo presidente è stato accolto con messaggi di incoraggiamento da molti esponenti del mondo dello spettacolo, che non hanno mancato di salutare con acredine e qualche sberleffo l'ex leader degli Stati Uniti.

È il caso, per esempio, di Mark Ruffalo. L'attore, che interpreta Hulk nel Marvel Cinematic Universe, non è mai stato tenero con Trump, e con alcuni tweet nel giorno dell'insediamento di Biden si è detto sollevato per l'addio dell'ex presidente.

Sempre su Twitter, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Mark Ruffalo ha ironizzato sulle ultime decisioni di Donald Trump da presidente USA. Come è consuetudine, infatti, prima di lasciare l'incarico il presidente uscente è solito concedere la grazia a una o più persone, solitamente i protagonisti dei casi più controversi o mediaticamente più seguiti. Trump sembra però aver un po' esagerato: nella tarda serata di martedì ha infatti graziato ben 143 persone. Si va dal suo ex consigliere Steve Bannon, accusato di truffa e riciclaggio di denaro, a politici condannati per corruzione, fino a criminali di guerra e personaggi coinvolti nel Russiagate.

Per questo, nel suo tweet Mark Ruffalo ha sintetizzato: "BREAKING NEWS: il presidente Trump ha graziato Thanos", facendo il nome del villain per eccellenza del MCU.

Curiosamente, invece, Trump non ha graziato Joe Exotic, protagonista della docuserie Tiger King.