- Quali film vedere in streaming? 5 consigli tra Amazon, Disney+ o Netflix

Dopo avervi consigliato 5 horror da vedere su Netflix, continuiamo i nostri consigli per la visione in streaming andando ad esplorare anche i cataloghi di Amazon Prime Video e Disney+: ecco 5 pellicole aggiunte di recente da non perdere per gli abbonati.

Iniziando da Netflix, per celebrare il ritorno al cinema de Il Signore degli Anelli segnaliamo che la piattaforma ha da poco accolto Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, primo capitolo della trilogia prequel diretta sempre da Peter Jackson, nonché i due seguiti La desolazione di Smaug e La battaglia delle cinque armate. Tornando agli horror, invece, su Netflix è possibile trovare anche Leatherface, film del 2017 diretto dai talentuosissimi Alexandre Bustillo e Julien Maury (Inside - À l’intérieur) che racconta l'origine del celebre killer di Non aprite quella porta.

Tra le aggiunte recenti di Prime Video vi consigliamo invece di non perdervi Manchester by the Sea, dramma del 2016 scritto e diretto da Kenneth Lonergan che vanta una straordinaria interpretazione di Casey Affleck premiata anche con l'Oscar, e Ghost in the Shell, anime capolavoro di Mamoru Oshii che ha contribuito a plasmare il genere cyberpunk e ha influenzato diverse generazioni di filmmaker, tra cui le sorelle Wachowski per la realizzazione di Matrix.

Infine, guardando a Disney+, non può certo passare inosservato l'arrivo nel catalogo di Alita - Angelo della Battaglia, adattamento cinematografico del manga di Yukito Kishiro scritto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez. Nonostante i risultati non proprio esaltanti ottenuti al botteghino, continua la campagna dei fan per convincere Disney a realizzare un sequel di Alita.