'Emma Marrone offre la cena a un ragazzo nero', ma è Kanye West: la cantante si infuria

Sul web, si sa, se ne vedono di tutti i colori: quando il clima generale è poi abbastanza incattivito e, spesso, si tende a puntare il dito contro il prossimo senza prima informarsi a dovere gli strafalcioni sono davvero dietro l'angolo. Accade, ad esempio, che qualcuno decida di criticare Emma Marrone per una cena offerta a "un ragazzo di colore".

La trafila è quella a cui i social nostrani ci hanno abituati ormai da tempo: c'è la notizia falsa lasciata circolare a briglie sciolte, c'è l'utente pronto a prenderla per oro colato senza prima fare le dovute verifiche e l'ennesimo caso è bello che servito.

Dicevamo di Emma Marrone e del suo ospite: "Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest'ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare" si legge in un post diffuso dalla pagina Tweet News e subito ricondiviso da tale Marianna, che attacca: "Abbattiamole le mani a questa ipocrita sinistrorsa, e come diceva mia nonna: 'Il bene si fa, non si ostenta', impara capra! Emma sei patetica".

A chiunque abbia un minimo di conoscenza della scena musicale mondiale (ma anche a chi ne sia digiuno, vista la popolarità del personaggio) non sarà però sfuggito un piccolo dettaglio: il "ragazzo di colore" è in realtà Kanye West, il re Mida dell'hip-hop d'oltremanica che, ipotizziamo, soldi per comprarsi da mangiare ne avrebbe eccome!

"Questo 'ragazzo nero' è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo Paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così per sempre?" scrive in tutta risposta la cantante pugliese, decisamente poco disposta ad accettare ulteriori attacchi come quello di cui sopra. L'ex-concorrente di Amici, d'altronde, ha avuto ben altro a cui pensare ultimamente: nelle scorse settimane, infatti, Emma è finalmente guarita dal cancro alle ovaie contro cui combatteva da anni.