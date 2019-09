"Dodici crimini, quattro paesi" nel trailer di Criminal di Netflix con David Tennant

Netflix ha appena diffuso online il primo trailer ufficiale di Criminal, nuova serie originale europea co-creata da Jim Field Smith e George Key che vede tra i tanti protagonisti internazionali scelti per il progetto anche l'amatissimo David Tennat, visto recentemente nell'ottima Good Omens di Amazon Prime Video.

Come si nota dal filmato e riportato anche in precedenza, Criminal è una serie suddivisa in dodici episodi che racconta diversi casi unici ambientati in quattro paesi differenti, che sono Inghilterra, Francia, Spagna e Germania. Per il Regno Unito il grande protagonista è appunto Tennat, che interpreta un patrigno accusato di omicidio al fianco della co-star Hayley Hatwell - per altro entrambi attori del MCU.



L'intento della serie è quello di mostrare le diverse procedure d'indagine dei vari paesi attraverso questi casi, dunque partendo soprattutto dall'interrogatorio dei sospettati e dal confronto della prove e delle intuizioni dei detective. Questo permette di fornire tanti punti di vista diversi allo spettatore su casi persino simili. Per ora sappiamo che Tennat sarà protagonisti di tre episodi dei dodici totali.



Nel cast di Criminal troviamo anche Eduard Fernandez, Inma Cuesta, Jeremie Renier e Sylvester Groth, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 20 settembre, quindi davvero a breve. Pronti a questa interessante serie?