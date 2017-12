'Benvenuto nel tuo incubo': Cannonball nel nuovo promo di New Mutants

Nel giorno dell'annuncio dell'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della, la Fox continua a promuovere il suo prossimo cinefumetto in arrivo nei cinema:

Il promo diramato in rete dalla Twentieth Century Fox - che potete visionare qui sotto - mostra il personaggio di Sam Guthrie/Cannonball, interpretato dall'attore Charlie Heaton (Stranger Things), circondato da una scritta "Benvenuto nel tuo incubo".

Il promo in questione segue quello incentrato su Wolfsbane (Maisie Williams), apparso in rete qualche giorno fa.

L'approccio di Josh Boone (Colpa delle Stelle) nei confronti di questo fumetto della Marvel - spin-off della saga sugli X-Men - è piuttosto interessante e, in linea con il tono del comic-book originale, strizza l'occhio più sull'horror che sui film di supereroi. Il teaser trailer, diffuso in rete qualche mese fa, ha stuzzicato i fan dei personaggi originali, seppur non mostrando praticamente nessuno dei poteri dei personaggi protagonisti.

In New Mutants, un gruppo di mutanti - Magik, Wolfsbane, Mirage, Cannonball e Sunspot - sono rinchiusi in un ospedale psichiatrico, seguiti dalla Dottoressa Cecilia Reyes. Ma quel posto nasconde, almeno all'apparenza, un temibile segreto.

New Mutants uscirà ad aprile nei cinema di tutto il mondo ed è uno dei nuovi spin-off della saga sui mutanti Marvel in preparazione alla Fox.